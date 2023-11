Ballando, Selvaggia Lucarelli attacca ancora Teo Mammucari sui social: lui la blocca

di Marta Goggi

Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli sono in rapporti tesi da diverso tempo, anche nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, sabato 18 novembre, tra i due è nato un altro litigio. Mammucari ha risposto decisamente male alla giudice, alla quale ha poi fatto le sue scuse: «Voglio fare le mie scuse pubbliche a Selvaggia. Ho sbagliato e sinceramente ti chiedo scusa davanti a tutti». Poco tempo dopo, però, a Domenica In, ha di nuovo lanciato un altro attacco.

Sui social

Selvaggia Lucarelli, sui social, ha riportato un pezzo dell'intervista di Teo Mammucari nel programma di Mara Venier e ha aggiunto: «E infine il capolavoro di eleganza: mentre sei a Ballando con le Stelle, trattato come un re, dire che rimpiangi lo spirito di Tu Si Que Vales, il competitor di Ballando. In tutto questo la cosa comica è che lui è l’unico che ha litigato a Ballando quest’anno». Il comico per tutta risposta ha bloccato l'ex giornalista sui social, come ha annunciato la stessa su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 19:25

