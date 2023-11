Francesco Totti e Noemi Bocchi, figlio in arrivo? La rivelazione che sorprende tutti

di Marta Goggi

'Unica', il documentario che Ilary Blasi ha girato in collaborazione con Netflix ha creato diversa agitazione nel mondo del gossip, ma chi non è sembrato per niente turbato dall'accaduto è Francesco Totti che continua a vivere la sua relazione con Noemi Bocchi serenamente.

Figlio in programma?

Sulle pagine di Novella 2000 è spuntata un'importante indicrezione: Totti e Bocchi sarebbero pronti ad avere un figlio insieme? I due hanno una relazione da quasi due anni e convivono a Roma. «Christian, Chanel e Isabel Totti. Sofia e Tommaso Caucci. Sono i figli di Francesco Totti e Noemi Bocchi, che formano una famiglia allargata e serena. Numerosa, sì e destinata a crescere. Non è un mistero che tra i desideri dell’ex capitano della Roma c’era quello di avere cinque figli. Da quando al suo fianco c’è Noemi, il desiderio sembra essersi avverato», queste le parole su un possibile nuovo membro in casa Totti-Bocchi. Cosa accadrà?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA