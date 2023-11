Ilary Blasi resta a Mediaset, Berlusconi: «La vogliamo all'Isola». Il commento su "Unica": «Divorzio e corna? Povera...»

di Redazione web

Pier Silvio Berlusconi punta ancora su Ilary Blasi. L'annuncio arriva dallo stesso ad di Mediaset. Pier Silvio scommette sulla conduttrice romana e sul suo reality, "L'isola dei famosi", che «è in palinsesto Mediaset, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile», ha detto durante un incontro con la stampa.

Ilary Blasi confermata a Mediaset

«Così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’ntenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere», dice ancora Pier Silvio Berlusconi.

Il commento su "Unica"

I giornalisti hanno provato a strappare a Berlusconi un commento su "Unica", il docufilm in cui Ilary Blasi parla del divorzio da Francesco Totti. «Se l'ho visto? No. Un documentario su divorzio e corna…vi prego. Che poi, povera Ilary….». In ogni caso, conclude, «ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone».

