Alfonso Signorini, la critica a Ilary Blasi per 'Unica': «I panni sporchi si lavano in famiglia»

L'uscita del documentario 'Unica' ha creato diversi scompigli nel mondo del gossip. Sono in molti in questi giorni a parlare del racconto che Ilary Blasi ha fornito sulla sua sperazione con Francesco Totti, di recente anche Alfonso Signorini ha detto come la pensa.

Le parole di Signorini

Sul settimanle Chi, Signorini ha criticato Ilary Blasi per la scelta di fare il documentario, dicendo: «I panni sporchi si lavano in famiglia». Una donna, Tiziana da Brescia, ha scritto una lettera alla redazione, dicendo: «A me lei è sembrata parecchio artefatta, in molte delle scene trasmesse da Netflix: soprattutto quelle in cui fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere a me hanno dato l’impressione di essere false come una moneta da tre euro.

Alfonso Signorini, direttore di Chi, ha allora risposto così: «Al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia. Certo ‘pecunia non olet’ ( 'i soldi non puzzano', ndr), ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?». Questa l'opinione di Signorini sul documentario di Ilary Blasi.

