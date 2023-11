Ilary Blasi, il nome del presunto amante svelato da Corona: «È un ex ballerino di Amici»

di Marta Goggi

L'uscita del documentario 'Unica' di Ilary Blasi ha svelato diversi particolari della seprazione tra lei e Totti. La conduttrice ha parlato dei tradimenti dell'ex calciatore, mostrando tutta la delusione per la storia terminata. Fabrizio Corona non si è lasciato scappare lo scoop e in un video sui social ha rivelato che sarebbe stata la stessa conduttrice a tradire Totti.

Il presunto amante

Fabrizio Corona non è convinto che la Blasi abbia detto tutta la verità, ma crede invece che stia cercando di mettere in cattiva luce l'ex calciatore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 16:18

