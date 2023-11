«Selvaggia suca», Luigi Favoloso condannato per la frase sessista al Gf Vip. E lei commenta così

di Alessia Di Fiore

Luigi Favoloso, durante la quindicesima edizione del Grande Fratello aveva esibito una maglietta con la scritta "Selvaggia Suca", una frase inappropriata e sessista che ha dato inizio a un procedimento penale contro Favoloso.

Il fatto risale al 2018, quando la produzione si era raccomandata con Favoloso di non citare il nome di Selvaggia Lucarelli durante il programma, e per provocazione l' ex concorrente ha scritto l'ignobile frase sulla maglietta con un rossetto rosso, cosa che gli costò l' espulsione dalla casa. Dopo 5 anni, l'ex concorrente del GF è stato dichiarato colpevole di diffamazione, anche se aveva provato a difendersi dicendo che la scritta non fosse riferita a "quella Selvaggia", alcuni testimoni lo hanno smentito.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 19:14

