Rosa Perrotta e il volo in aereo con tre ore di ritardo: «Ecco come esorcizzo la paura»

La partenza da Catania dopo la vacanza con la famiglia, per Rosa Perrotta, non è stata delle migliori. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, dopo tre ore di ritardo e attesa all'aeroporto, ha finalmente preso il volo.

L'ansia, quando si affronta un viaggio in aereo, però, è più che normale: ecco come Rosa Perrotta esorcizza la paura.

Rosa Perrotta, paura in volo

Volge al termine la vacanza di Rosa Perrotta, proprio in queste ore in viaggio per tornare a casa da Catania dove ha trascorso qualche giorno con i suoi due figli e Pietro Tartaglione.

L'ansia del volo, però, Rosa Perrotta sa bene come affrontarla: «Arancino/a (così non si offende nessuno) per esorcizzare la paura», ha pubblicato nelle sue Instagram stories mentre addenta una prelibatezza catanese.

Da un lato la pietaza tipica della Sicilia, dall'altro il suo piccolo Achille addormentato tra le braccia della mamma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 19:30

