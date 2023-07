Rosa Perrotta è di nuovo incinta? Il figlioletto le tocca la pancia e fa una domanda, lei risponde così

di Redazione web

Rosa Perrotta sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia. In compagnia di Pietro Tartaglione e dei figli Domenico Ethan, nato il 25 luglio 2019, e Mario Achille, nato il 10 novembre 2021, l'ex tronista di Uomini e donne si gode qualche giorno a Gaeta, in un resort di lusso sulla spiaggia Arenauta, in provincia di Latina nel Lazio meridionale.

Qui il figlio le fa una domanda un po' particolare. La scenetta ripresa sui social fa ridere i fan.

Nelle sue Instagram stories, Rosa Perrotta condivide l'interrogativo del figlio con i suoi fan. Il piccolo Domenico, quasi 4 anni, indicando la pancia della mamma le chiede: «Hai Achille qua?». La domanda fa ridere l'ex tronista che con ironia risponde: «No, qui ci sono i carboidrati, amore!».

L'ex tronista mette così a tacere ogni possibile rumor su una possibile gravidanza, dopo la nascita dell'ultimo figlio circa due anni fa.

