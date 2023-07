Rosa Perrotta "mamma ansia", Pietro Tartaglione a due mani sullo scivolo con il figlio: «La prudenza non è mai troppa»

di Redazione web

Sullo scivolo sì, ma senza scivolare. Ecco come Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e donne ha con premura chiesto al marito Pietro Tartaglione di giocare con il figlio. L'apprensione di una mamma non è mai abbastanza e "divertiti", ma con produdenza, la famiglia si gode le vacanze con i bambini.

Rosa Perrotta, "mamma ansia": «Non vivo bene l'allontanamento dai miei figli anche se ora sono dai nonni»

Rosa Perrotta, mamma in ansia e paura ereditaria: «Ecco da chi ho preso»

«Mamma ansia», così l'ha definita qualche suo fan ironicamente.

Rosa Perrotta, infatti, nelle ultime ore ha fatto sorridere i suoi follower con dei video in cui, insieme al marito, si godono le vacanze ad Ortigia, meta ambita per le vacanze estive in Sicilia.

Tra le sue Instagram stories spunta anche Pietro Tartaglione che tra qualche gaffe, coccole e allenamenti con i figli come fossero pesi da palestra, prende in giro la moglie per la sua ansia e sullo scivolo con il figlio ci va mantenendosi con due mani.

