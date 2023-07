Rosa Perrotta, "mamma ansia": «Non vivo bene l'allontanamento dai miei figli anche se ora sono dai nonni»

di Redazione Web

Non c'è manuale di istruzioni o esperienza pregressa che tenga all'ansia di una mamma per la separazione dai propri figli. C'è solo l'istinto e la capacità di adattamento. E per molte mamme risulta difficile riuscire a separarsi dal proprio figlioletto. Lo sa bene Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, che nelle ultime ore ha pubblicato una serie di video nelle sue Instagram stories, dove ha spiegato il motivo per cui si definisce «mamma ansia», soprattutto nel momento in cui si trova lontana dai suoi piccoli. L'ex tronista è volata a Milano per festeggiare il 30esimo compleanno del fratello, Donato Perrotta. Ma procediamo con ordine.

Rosa Perrotta, mamma in ansia e paura ereditaria: «Ecco da chi ho preso»

Rosa Perrotta è di nuovo incinta? Il figlioletto le tocca la pancia e fa una domanda, lei risponde così

«Io sono "mamma ansia" e non vivo benissimo l'allontanamento dai miei figli anche se sono dai nonni - ha spiegato Rosa Perrotta nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Cosa penso? penso anche che possa essere un peso per i miei genitori staretutti questi giorni con i miei figli perché con due bambini è tosta. Mia mamma smonta subito questo pensiero. I miei genitori non ammetterebbero mai di essere in difficoltà pur di aiutarmi. Stamattina dopo due ore dalla mia partenza ho videochiamato mia mamma e lei: "Cosa vuoi? Dimenticaci e cancella il mio numero"».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA