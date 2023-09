Pippa Middleton, invitata segreta al matrimonio dell'amica sul Lago di Como, commette (di nuovo) l'errore «imperdonabile»

di Redazione web

Pippa Middleton, la sorella di Kate, futura regina d'Inghilterra, si trova in Italia insieme al marito James Matthews per un evento extra lusso nel Lago di Como, al Grand Hotel Tremezzo. Pippa e James erano invitati al matrimonio di una cara amica che ha voluto organizzare tre giorni di festeggiamenti, tra party esclusivi e la cerimonia vera propria avvenuta ieri, domenica 3 settembre.

La sorella della principessa Kate è diventata famosa nel 2011 al pubblico che, da tutto il mondo, ha seguito in diretta il matrimonio di William e Kate. Il motivo? Pippa, damigella d'onore della sorella, era vestita di bianco e mostrava un lato B perfetto.

Un vestito che in molti hanno definito inappropriato, sia per il colore che per il modello, «troppo sensuale, ruba la scena alla sposa». Pippa, tuttavia, potrebbe aver commesso ancora una volta un errore simile, stavolta al matrimonio dell'amica...

Pippa Middleton ha partecipato ad un matrimonio della durata di tre giorni al Lago di Como super lussuoso, concluso solo ieri, domenica 3 settembre con la cerimonia religiosa e il ricevimento ufficiale.

L'evento è stato molto esclusivo e i paparazzi erano assolutamente vietati. Tuttavia, alcune foto sono state pubblicate sul sito del DailyMail, dove appare una sorridente Pippa con un outfit che ha fatto storcere il naso agli amanti del galateo.

Sono poche le regole da seguire se si viene invitati ad una cerimonia di questo tipo, soprattutto se si ricopre il ruolo di semplice invitata. L'outfit è il centro dell'attenzione. Due sono i colori proibiti durante un matrimonio per gli invitati: il bianco e il rosso.

La sorella di Kate aveva sfoggiato un abito meraviglioso bianco al matrimonio della futura regina d'Inghilterra e questa volta ha optato per un abito rosso.

Pippa, dunque, potrebbe aver dimenticato la precedente gaffe al matrimonio della sorella, gaffe che i fan ricordano perfettamente.

