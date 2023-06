Pippa Middleton, la nuova villa è da sogno: piscina, campo da tennis e 60 ettari. Ecco quanto costa

La sorella di Kate Middleton si è appena trasferita. Pippa Middleton vive nel Sud dell'Inghilterra con suo marito James e i loro tre figli: Arthur, Grace e Rose. La coppia ha acquistato una mega villa con 30 stanze e 60 ettari di terreno nel Berkshire. Una residenza da sogno che sta facendo molto parlare i tabloid inglesi.

Pippa Middleton: la nuova casa è da sogno

La nuova residenza della sorella della Principessa del Galles è costata la bellezza oltre 17 milioni di euro nel 2022 e da allora ci sono stati molti lavori di rifacimento per apportare tutte le modifiche richieste dalla coppia.

Un confronto impietoso quando si tratta di paragonare questa reggia con l'"umile" dimora di quattro camere da letto della principessa Kate e del principe William a Windsor, Adelaide Cottage. Sebbene gli interni della casa siano ancora top secret, poiché Pippa è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e familiare, qualcuno ha spifferato qualche dettaglio interessante.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, le modifiche apportate (in gran segreto negli ultimi) mesi hanno previsto una piscina super lussuosa e anche un campo da tennis, nel vasto terreno di proprietà. Pippa e James hanno fatto le cose in grande, con una piscina da non meno di 25 metri e un campo da tennis super tecnico in AstroTurf, una sorta di prato artificiale che consente condizioni di gioco garantite per tutto l'anno.

In realtà una piscina c'era già, ma l'agente immobiliare avrebbe detto che si tratta di una vasca costruita più di 20 anni fa, certo non in linea con gli standard moderni. Ma sicuramente questi lavori non faranno che valorizzare la grande casa georgiana, già comunque di altissimo livello: con 32 stanze e i 150 acri, è stata acquistata da Pippa e il marito per 15 milioni di sterline nel luglio dello scorso anno, dopo aver venduto la loro casa di Chelsea a cinque piani per 22,5 milioni di sterline.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 15:05

