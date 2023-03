Onlyfans, la modella: «Guadagno più di 2000 dollari al mese vestendomi da cameriera sexy»

di Redazione web

Sammi è una modella di Onlyfans che grazie alle foto super sexy che posta, riesce ad arrotondare. La 22enne di Tampa, Stati Uniti, ha dichiarato di avere moltissimi follower sulla piattaforma per adulti, perché i suoi contenuti piacciono molto. I completini che Sammi adora indossare sono quelli di una cameriera provocante nei confronti dei suoi clienti. La modella è molto seguita anche su Instagram e TikTok.

La vita di Sammi

Sammi non si preoccupa molto di ciò che pensano le altre persone e proprio per questo motivo non nasconde nemmeno il fatto di possedere un account su Onlyfans, profilo social che le frutta molto denaro. Il lavoro di Sammi consiste nel postare contenuti epliciti che il più delle volte comprendono foto in topless. La modella si fa pagare 2000 dollari a scatto e inoltre offre anche un altro tipo di servizio, ovvero svolge le pulizie domestiche vestita da cameriera sexy. Per questo tipo di lavoro il tariffario è differente: per la pulizia della casa con mise hot, Sammi chiede 3000 dollari.

Sammi e i social

Sammi è molto seguita sui propri social ed è proprio su TikTok che ha raccontato come riesce a sbarcare il lunario. In uno dei suoi video, la modella dice: «Oggi ho pulito cinque case e ho guadagnato 300 dollari l'ora. Inoltre, riesco a prendere mance molto grandi, i miei clienti apprezzano molto il mio lavoro».

