Mamma nuda su OnlyFans, la scuola dei figli la caccia via: «Meglio se non parli con i bambini»

di Redazione web

Scuole e OnlyFans, un rapporto difficile. Dopo il caso della studentessa cacciata da scuola, è una mamma a portare la sua testimonianza. Victoria Triece, 31 anni di Orlando, ha raccontato cosa è successo nell'istituto dei figli, dove la sua presenza è stata ritenuta di troppo, a causa della sua attività online.

Neymar al centro di un nuovo scandalo. La star di Onlyfans rivela: «Mi ha chiesto una cosa a 3 con la mia gemella»

Studentessa apre OnlyFans e viene cacciata da scuola. Samantha a 'La Zanzara': «Il preside mi ha umiliata»

Cosa ha detto la mamma di OnlyFans

Nell'ottobre del 2021, mentre si dirigeva a scuola per partecipare alle preparazioni della festa di Halloween, la donna è stata contattata dal preside che la informava che «per decisione del consiglio scolastico è meglio se non interagisci con i bambini». Il motivo, dice la modella di OnlyFans, erano le sue foto hot pubblicate sulla piattaforma online a pagamento.

La causa alla scuola

La donna, dopo un momento di sconforto, è passata all'azione e ha deciso di fare causa alla Orange County Public Schools di Orlando, chiedendo il diritto di impegnarsi nuovamente nel lavoro di volontariato per gli eventi scolastici dei suoi due figli di 7 e 11 anni. «Non era il mio lavoro, ma lo facevo con molto piaceva, prendevo molto sul serio tutte le attività scolastiche», ha detto la 31enne al Washington Post. «E poi ti viene detto, ‘Ehi, non puoi essere più qui… È come, ‘Ora cosa devo fare?' Quella era la mia vita…».

«Quello che fa Victoria fuori dalle attività scolastiche, e che non riguarda strettamente la scuola o i bambini, sono affari suoi, altrimenti nessuno di noi sarebbe più libero di fare ciò che vuole» ha detto il suo avvocato Mark NeJame.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA