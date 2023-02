Studentessa apre OnlyFans e viene cacciata da scuola. Samantha a 'La Zanzara': «Il preside mi ha umiliata»

Cacciata da scuola perché ha aperto un profilo OnlyFans. Samantha Delneri, 19enne di Udine, racconta a "La Zanzara" quello che le è successo. «Il 19 dicembre 2022 ho dovuto affrontare un colloquio umiliante con il direttore - racconta Samantha - mi ha detto che non voleva nella sua scuola una persona che fa del suo corpo una vendita, lasciando intendere che volesse darmi della "pu***na"».

«I miei non ci credevano»

«Studiavo in un liceo privato udinese. Facevo pure la rappresentante di classe e andavo bene. Nonostante questo sono stata allontanata», ha raccontato la 19enne. La madre, pur non condividendo la scelta della figlia, le ha sempre dato pieno appoggio. Lo stesso ha fatto il padre. «Il giorno dopo mia mamma ed io abbiamo richiesto un colloquio perché era una cosa assurda. Mia mamma nemmeno mi credeva». Ma cosa faccia la giovane su questo social è presto detto. Incalzata dai conduttori ha svelato: «Faccio nudo e sesso non con uomini, solo con donne».

