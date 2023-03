Martina dice addio alla ceretta su TikTok: «Mi insultano per i peli? Non mi depilo come fanno gli uomini, per loro è normale»

di Redazione web

Contro gli stereotipi. Martina Diaz, tiktoker argentina, sfida il bello classico dei social e si mostra in video con il corpo non depilato da mesi. I suoi video, che raggiungono milioni di utenti, sono divisivi. C'è chi la applaude, ma anche chi la critica pesantemente con commenti quali «raditi subito» oppure «fai schifo». Ma la ragazza va dritta per la sua strada.

Cosa ha detto Martina Diaz

«Un anno fa ho capito che non volevo più radermi. Sono scioccata che per le donne non venga accettato, mentre gli uomini fanno esattamente lo stesso e nessuno dice niente», ha detto. La tiktoker ha anche aggiunto di averlo fatto perché voleva allontanarsi da quello schema che ha la società in cui è consuetudine non avere peli. «Questo non ha senso, cosa stiamo facendo? - si è domandata riguardo al costume di farsi la ceretta - Per prima cosa ho iniziato a evitare la ceretta. Mi sono lasciata crescere i peli, mi sono mostrata sui social e ho conosciuto molte persone che mi hanno raccontato la loro esperienza», ha detto.

Anche un'altra influencer di nome Taylor Tilt racconta su TikTok di non usare più la ceretta. La tiktoker non si rade da più di 10 anni e le piace mostrarlo nei video. Crede che le decisioni che prendiamo nel corpo siano personali e nessun commento negativo la influenza quando si tratta di ceretta o meno.

@martinadiaz___ mi amiga me dice tengo una bikini para prestarte toda emoción y era esta la amo ♬ Hasta Que Dios Diga - Anuel AA & Bad Bunny

