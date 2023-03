Va a vivere in America e subisce molestie: «È stato un incubo». Il racconto choc di Miriam su TikTok

di Redazione Web

Miriam Maddalena è una tiktoker e make-up artist e raggiunti i 18 anni ha lasciato l'Italia per trasferirsi negli Stati Uniti, per vivere il suo sogno americano. Ma la realtà si è rivelata molto diversa: il suo sogno si è trasformato presto in un incubo. Oggi Miriam ha 22 anni e su TikTok ha raccontato la sua drammatica storia confessando pubblicamente di aver subito delle molestie dalla sua famiglia ospitante: «È stato un incubo».

Il racconto sui social

«È mezzanotte e io sto registrando questo video perché vi devo parlare, perciò mi trucco con voi e vi racconto una cosa importante», ha esordito così la tiktoker nel filmato diventato virale e che ha totalizzato più di 3 milioni di visualizzazioni. Prima di proseguire con il suo racconto, la tiktoker ha consigliato ai telespettatori più sensibili di interrompere la visione.

Poi, con la voce rotta dal pianto Miriam ha cominciato: «Quando ho compiuto 18 anni il mio unico sogno era andare in America. Richiesta esaudita. Sono stata 8 giorni, che mi hanno segnata. Dato che non avevo nessuno mi accompagnasse, sono stata ospitata da una famiglia conoscente della mia. Ed era composta da un capofamiglia, dalla moglie e da due figli. La vicenda ruota intorno al capofamiglia: mi portava a lavoro con lui, mi faceva vedere la città, passava del tempo con me da solo e, in neanche 24 ore, ha cominciato ad avere degli approcci non proprio... consoni», racconta Miriam.

La ragazza cerca così di trovare il coraggio e la forza di proseguire con il racconto: «Su Instagram mi mostravo felice di vivere in America, in realtà stavo vivendo un incubo a occhi aperti. Vi basti sapere che questa persona pretendeva che io mi vestissi in un certo modo, che facessi quello che mi diceva lui e ovviamente poi… c’è stata anche della violenza», continua Miriam entrando nel vivo del dramma vissuto.

Poi, con le lacrime agli occhi continua: «Contavo le ore per rimettermi sull'aereo e scappare via lontano. Quel sogno che ho avuto per tanti anni si è infranto in poco tempo. Tutti quei giorni, che per me sono sembrati mesi, io li ho vissuti distaccandomi completamente dal mio corpo, come se non fossi io quella a cui succedevano quelle cose. Non ho mai pianto, non mi sono mai disperata, pensavo solo a sopravvivere, a stare al gioco e scappare».

Miriam Maddalena ha raccontato di aver vissuto una brutta disavventura anche in aereo: «Quando sono salita su quell’aereo, non ci crederete, ma si fermò. Siamo rimasti 2 ore e mezza sull’aereo non sapendo se saremmo partiti o meno. Sembrava un incubo che non volesse finire. Poi, appena l’aereo è decollato, ho pianto così tanto. Mi sono liberata. Sono tornata a casa e non ho raccontato niente, non è mai stato un posto in cui mi sentivo libera di parlare».

E infine, orgogliosa di aver superato quel trauma, ha concluso: «Ci ho messo un po’ di tempo per riprendermi ma poi mi sono detta che avrei vissuto la mia vita come la volevo io, senza pezzi di m***a. Ora io e il mio ragazzo andiamo insieme in America: abbiamo deciso di partire proprio nei giorni del mio compleanno. A distanza di quattro anni, vado a riprendermi il mio sogno, lasciandomi alle spalle il passato».

