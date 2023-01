Noah Schnapp gay, il Will di Stranger Things fa coming out: «Ora sono felice, mi sono nascosto per 18 anni»

di Redazione web

«Sono gay e mi sono nascosto per troppo tempo. Adesso sono me stesso». Il coming out di Noah Schnapp, star di Stranger Things, è stato iconico: l'attore che su Instagram conta 27 milioni e mezzo di follower ha dichiarato di essere molto più simile al suo personaggio "Will", di quanto non pensasse. Dopo l'annuncio, i fan di Noah hanno reagito scrivendogli messaggi di stima e ammirazione.

Il coming out di Noah

Noah Schnapp ha fatto coming out anche sui social, dopo averlo detto alla famiglia e agli amici più intimi, e ha deciso di rivelarso anche ai suoi fan con un TikTok di otto secondi che ha collezionato oltre 3 milioni di visualizzazioni in meno di un'ora. La star, che nella acclamatissima serie tv interpreta il timido Will, ha raccontato anche la reazione della famiglia: «Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay, dopo essermi nascosto per 18 anni, tutto quello che mi hanno detto è stato 'lo sappiamo'».

Noah e il suo personaggio Will

Noah Schnapp parlando con i fan ha anche spiegato di come si sia reso conto di essere molto simile al suo personaggio Will: «Lui ama Mike e se ne è reso conto crescendo solo che non ha ancora avuto il coraggio di esprimersi».

