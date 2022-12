Netflix, dal 2023 stop alla condivisione dell'account: nuove regole per gli abbonati

di Redazione web

Dopo averci introdotto ed abituato all'era dello streaming condiviso, Netflix, nel 2023 potrebbe fare marcia indietro. Il tam tam sulla notizia, secondo cui il colosso avrebbe intenzione di mettere un freno alla condivisione degli schermi tra utenti, sembra avvicinarsi sempre più alla verità. I vertici dell'azienda americana, stando ai rumors, avrebbero già annunciato la decisione agli investitori, ma bisogna ricordare che è lo spettatore a pagare e la notizia potrebbe non essere ben accolta dagli abbonati.

Pagare per vedere

Potenzialmente si tratta di una platea di 100 milioni a livello mondo e circa 3 milioni gli italiani, che userebbero il sistema della password condivisa. Ed infatti, Netflix lo scorso marzo in alcuni paesi dell'America Latina consentiva l'accesso fino a due persone al proprio account, con una variazione del prezzo mensile di circa 3 dollari al mese per ogni aggiunto.

Rischio e vantaggi

Secondo il Wall Street Journal, per, Netflix starebbe valutando i rischi dell’operazione, che potrebbe allontanare gli iscritti verso altri lidi, in un mondo, sempre più affollato, dove le principali rivali sono Prime Video e Disney+ con in crescita la nuova piattaforma Paramount+.

