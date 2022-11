Roma, le porte della metro A si aprono sul «sottosopra di Stranger Things» FOTO

di Redazione web

«Le porte spalancate sul mondo di Stranger Things» o «sull'inferno» scrivono i followers di Welcome to Favelas su Instagram, commentando le foto postate da un utente, sull'anomala apertura delle porte della metro A in una stazione non precisata. Che si tratti della linea A della metropolitana di Roma si intuisce facilmente dai colori sull'arancione. I commenti al post sono coloriti e pieni di ironia.

Meglio riderci sopra

«A Roma ce sta pure il portale pe il sottosopra» scrive una follower in riferimento alla serie di Netflix, Stranger Things, aggiunge «Inferno 🔥Atac» un altro commentatore dell'episodio che però sarebbe potuto essere pericoloso, se la metro fosse stata piena e qualche passeggero, costretto dalla mancanza di spazio, si fosse dovuto appoggiare alle porte. Una pratica vietata e segnalata dai cartelli dentro ai vagoni, ma che spesso è l'unica occasione per poter salire sulla metro. Chiudiamo con un altro commento ironico: «Che livello del gioco è?»

