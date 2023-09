Il meme più famoso al mondo è in Italia, l'anziano amato dai boomer star a Vercelli: chi è "Hide the pain Harold"

di Redazione Web

L'uomo dietro il celebre meme Hide the pain Harold è in Italia in questi giorni, più precisamente nella città di Vercelli, in occasione del Gamics, ovvero la fiera del fumetto e della cultura pop che si tiene nelle giornate del 23 e del 24 settembre presso Vercelli Fiere.

Sicuramente vi sarà capitato di vedere il suo volto in giro per il web e quel "sorriso" che sembra nascondere invece una certa sofferenza, da qui il nome del meme che si può tradurre con "Harold, nascondi il dolore". Il protagonista della foto si chiama in realtà András Arató e si è ritrovato famoso da un giorno all'altro senza sapere bene come fosse accaduto. Oggi è una star e viaggia da una convention all'altra per fare foto con i suoi fan.

La storia di Hide the pain Harold: come è nato il meme

La storia di Harold, o meglio l'ex ingegnere elettronico ungherese András Arató, è iniziata circa dieci anni fa quando ha deciso di partecipare come modello ad un servizio per delle fotografie di stock, ovvero delle immagini da utilizzare in vari contesti e pubblicazioni.

Poco dopo, qualcuno in cerca di una di queste fotografie stock ha notato quel sorriso che sembrava un po' falso, tirato, e che pareva mal celare del dolore.

Inizialmente, Arató non era particolarmente felice di essere diventato un meme e gli ci è voluto del tempo per accettare la "dura" realtà: il web va dove preferisce, senza fermarsi a chiedere il permesso, e cercare di arginare la viralità delle sue foto sarebbe stato impossibile. Dunque, meglio approfittarne: l'ex ingegnere ha creato degli account social e si è velocemente ritrovato un pubblico affezionato che si muove solo per poter fare una foto con lui ai vari eventi in giro per il mondo a cui viene invitato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 13:06

