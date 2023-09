Mourinho spettinato e con le occhiaie dopo la partita, l'allenatore diventa un meme: «Ecco cosa fanno 2 anni di Roma»

di Redazione web

«Un uomo distrutto». L'immagine di Mourinho, che ha parlato ai microfoni di tv e radio dopo il match di Europa League tra As Roma e Sheriff è diventata virale. Il tecnico, icona anche di stile oltre che simbolo sportivo, è apparso in tv spettinato e con le occhiaie. Un look decisamente inusuale, che l'ha fatto apparire "poco in forma", stanco e stressato. Solo un'immagine, certo. Ma abbastanza per scatenare i tifosi sui social, che l'hanno trasformato in un meme.

Sheriff-Roma 1-2, prima vittoria europea per Mou: Lukaku decisivo

«Ecco come ti combinano due anni di Roma», scherza un tifoso giallorosso su X. «Ma che gli è successo?», si chiede un altro. «Il 26 gennaio il nostro amato mister compirà 119 anni», scrive un altro.

