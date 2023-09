Giambruno, Scuderi lo punge in diretta: «L'orsa è morta perché ha incontrato il lupo». La faccia del giornalista diventa un meme

di Redazione web

Andrea Giambruno e la frase sul «lupo», parte seconda. Stavolta, però, il giornalista compagno della premier Giorgia Meloni è costretto a incassare il colpo. Durante la puntata di "Diario del Giorno" andata in onda lunedì 4 settembre, la politica dell’Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi ha incalzato il conduttore, mentre si discuteva della morta dell'orsa Amarena.

Stupri, Ornella Vanoni e la dura replica a Andrea Giambruno: «Il lupo non è nel bicchiere, è fuori»

Chiara Ferragni contro Andrea Giambruno: «Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata, victim blaming allo stato puro»

Giambruno riporta il pensiero di Saviano sull'orsa, chiede a Scuderi (Europa Verde): "È addirittura responsabile il governo?". Lei provoca: "È responsabilità dell'orsa, non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il lupo". Giambruno si infastidisce, la regia stacca. pic.twitter.com/JkQ9EUVPqW — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 4, 2023

Cosa ha detto Benedetta Scuderi

Lo scambio tra i due è diventato virale sui social.

Giambruno diventa personaggio di Crozza

In occasione del ritorno del suo one man show, Crozza aggiunge ai tanti personaggi divenuti virali in rete nel corso delle passate stagioni una nuova maschera, quella del giornalista Andrea Giambruno, «il Fidanzato», che dopo essere stato molto criticato per alcune sue dichiarazioni dice: «Hai tutto il diritto di nascere donna, però te la sei cercata!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA