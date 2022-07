Meghan Markle amata come la principessa Diana? Ecco chi l'ha convita di questo: tutti i segreti in un libro

Meghan Markle è convinta, o meglio è stata convinta dal principe Harry, suo consorte, di poter essere la nuova Principessa Diana o quantomeno essere amata dal pubblico quanto lei. A riferirlo, una produzione letteraria di un autore reale.

Meghan Markle «Principessa di Montecito», il soprannome riservatole dai vicini di casa è poco affettuoso: ecco perché

Il principe Harry contro Buckingham Palace per i due figli: cosa sta succedendo

Il libro di Tom Bower, Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors analizza i dettagli che avrebbero portato alla "Megxit", ossia la decisione del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle di lasciare la Casa Reale.

Le cause

I reali problemi, come dice Bower nel suo libro, sono cominciati nel 2018, già prima del matrimonio reale tra i due, quando il principe Carlo ha esortato la duchessa del Sussex a riallacciare i rapporti con suo padre.

Il principe Harry, invece di spiegare il motivo secondo il quale padre e figlia non si parlavano, ha mentito al principe Carlo dicendo che sua moglie non sapeva in realtà come contattare il padre.

Ma non è finita qui. Secondo Bower, infatti, un'ulteriore criticità l'ha causata la regina Elisabetta, insistendo affinché Meghan volasse in Messico per parlare con suo padre.

Ne parlarono tutti i tabloid inglesi. Ufficialmente diventati marito e moglie, Meghan Markle e il principe Harry atterrarono in Australia per un grande ricevimento pubblico e, secondo la pubblicazione di Bower, da questo momento Meghan cominciò a mostrare delle manie di protagonismo e di grandezza, riconducibili a quelle della principessa Diana. «La principessa Meghan avrebbe potuto riprendere da dove la madre di Harry è stata interrotta», dice il libro.

La svolta

Hilary Clinton, poi, nel novembre 2019 ha detto a Meghan che il modo in cui lei veniva trattata dai reali era ingiusto e privo di senso. Due settimane dopo Megxit era sui giornali di tutto il mondo.

Jennifer Lopez, l'abito da sposa è riciclato: l'ha usato in un suo film https://t.co/uKpQ500esD — Leggo (@leggoit) July 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA