Meghan Markle «Principessa di Montecito», il soprannome riservatole dai vicini di casa è poco affettuoso: ecco perché

Meghan Markle e il principe Harry hanno lasciato ormai da tempo il Regno Unito e l'avversione della famiglia reale, ma anche in California non sembrano riuscire a riscuotere molta simpatia. Soprattutto per gli usi e le abitudini della duchessa di Sussex, ormai nota da quelle parti come 'Principessa di Montecito'. E no, non si tratta di un soprannome affettuoso.

Meghan Markle, il soprannome 'Principessa di Montecito'

Negli ambienti più esclusivi della California, come Beverly Hills, Montecito o West Hollywood, Meghan Markle non sembra essere riuscita a far breccia nel cuore dei residenti. Ma non sembra neanche troppo intenzionata a farsi nuovi amici.

Come rivela Closer, infatti, la duchessa di Sussex ha un'abitudine molto particolare: quando prenota in un ristorante, chiede appositamente dei tavoli appartati, lontani da quelli a cui siedono altri clienti. Un comportamento che molti residenti giudicano come troppo altezzoso e che ha dato origine ad un soprannome dalla connotazione non proprio positiva.

Gli amici e i locali preferiti di Meghan

Un comportamento, quello di Meghan Markle, assai diverso da quello di coloro che, sin dal suo trasferimento in California, sono diventati i migliori amici della coppia. Come, ad esempio, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Serena Williams, James Corden. O i vicini di casa, come Orlando Bloom e Katy Perry. La stessa fonte ha rivelato a Closer che tra i ristoranti preferiti di Meghan Markle ci sono locali esclusivi come Cecconi's, Sunset Tower, Sugarfish e soprattutto Lucky's Steakhouse. Un ristorante suggerito alla duchessa di Sussex direttamente da Oprah Winfrey.

Meghan al lavoro, Harry con i figli

Tra le altre abitudini di Meghan Markle c'è anche l'hobby di passeggiare con i cani. La moglie del principe Harry passa gran parte del tempo a Montecito, ma non disdegna viaggi settimanali a Los Angeles. I vari appuntamenti di lavoro della Fondazione Archewell, comunque, lasciano alla duchessa di Sussex ben poco tempo libero. Il tutto, mentre il duca di Sussex è colui che si occupa maggiormente della casa e dei figli, anche perché, secondo indiscrezioni, non si sentirebbe tranquillo a lasciare Archie e Lilibet con una tata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 13:43

