Harry e Meghan, l'annuncio che spiazza tutti: smacco inaspettato alla Royal Family

LOLNEWS.IT - Harry e Meghan continuano la loro scalata verso il successo: ora non hanno più davvero bisogno della Royal Family. I duchi di Sussex hanno trascorso gli ultimi due anni a crearsi una propria solida reputazione in campo filantropico e ora hanno annunciato di essere diventati indipendenti economicamente e di non ricevere sostegno dalla famiglia reale e dai sudditi. Patrimonio 10 volte maggiore dopo la Megxit (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 09:12

