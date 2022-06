Meghan Markle e Harry fanno visita a Oprah Winfrey, la casa reale trema: nuova intervista choc?

Harry e Meghan Markle sono stati avvistati mentre andavano nella casa della notissima conduttrice americana Oprah. L'ultima volta che la coppia ha lavorato con la professionista sono emerse delle verità molto scomode della casa reale e il sospetto è che anche questa volta i due, ormai ex, reali siano pronti a lanciare una nuova bomba.

Il duca e la duchessa di Sussex sono stati avvistati nella villa privata della conduttrice americana a Montecito, che si trova a pochi chilometri di distanza dalla loro abitazione. Non si hanno molte informazioni su questo incontro, la coppia ha trascorso dalla presentatrice circa un'ora ma non si sa di cosa abbiano parlato. La casa reale probabilmente teme una nuova intervista choc come quella del 2021.

I due sono stati visti arrivare nella dimora super lusso della Winfrey con una Range Rover nera guidata dallo stesso Harry e Meghan seduta, invece, sul sedile posteriore dell'auto. Insieme a loro, vicino a Meghan altri due passeggeri di cui non si conosce il nome. Non è chiaro se ci fossero i due figli Archie e Lilibet oppure altre persone. Seguiti dalla scorta, Harry e Meghan sono apparsi rilassati, in abiti informali e sereni.

Di recente la coppia è tornata in America dal Regno Unito, insieme a tutta la famigia, per la partecipazione del giubileo della Regina. Per la prima volta hanno presentato Lillibeth alla famiglia reale e pare che nei pochi giorni di soggiorno non ci siano stati troppi dissapori nella royal family.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 14:59

