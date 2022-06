Meghan Markle, look total denim per la partita di polo del marito Harry

La duchessa di Sussex in total denim. Meghan Markle ha sfoggiato un look casual e adatto all'evenienza: una partita di polo. Il marito Harry, infatti, ha preso parto ad una partita di polo durante il fine settimana e la duchessa è andato a trovarlo come spettattrice. Non è passata di certo inosservata la scelta dei suoi vestiti.

Leggi anche > Isola 2022, Marco Cucolo ora critica Luxuria e il prolungamento del reality: ecco cos'ha detto

Arrivata al Santa Barbara Polo & Racquet Club per fare il tifo per il principe Harry, Meghan Markle ha sfoggiato un look tutto denim abbinato a sandali in pelle marrone.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Giugno 2022, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA