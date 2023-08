Marracash, Ferragosto di fuoco. Dopo Elodie volta pagina: ecco chi è la nuova fiamma del rapper

di Redazione web

Marracash sembrerebbe aver voltato pagina dopo Elodie e i fan non erano pronti a dire addio per sempre alla coppia. La storia d'amore tra la cantante di "Pazza Musica" e il rapper milanese hanno fatto sognare per molto tempo i loro fan più appassionati, con Red Carpet da sogno e scatti backstage inediti: sembrava davvero un amore folle, di quelli destinati a durare in eterno.

Purtroppo così non è stato e, mentre Elodie ha ristrovato la serenità poco dopo tra le braccia di Andrea Iannone, Marracash non ha voluto rendere pubblico nessuna sua frequentazione. Almeno fino ad ora. Il rapper non ha mai amato il gossip, ma i paparazzi sono sempre dietro l'angolo, soprattutto quando si tratta di scoprire un nuovo amore. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Marracash e la nuova fidanzata

Marracash è stato paparazzato proprio ieri, nel giorno di Ferragosto, con la nuova fidanzata. Si tratterebbe di Assia Pensenti, giovane indossatrice dal fisico mozzafiato, con la quale il rapper sta trascorrendo dei giorni di relax a Pantelleria, come racconta Dagospia.

I due si starebbero frequentando da qualche tempo e per adesso Marra non ha voglia di ufficilizzare la sua relazione, perché, come aveva già detto in passato: «La vita privata rimane nel privato.

