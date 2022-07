Elodie, amore folle per Marrakash e la frecciata agli ex: ecco cosa ha detto FOTO

Elodie innamorata che mai. E lo ammette senza filtri. Durante un’intervista a La Confessione di Peter Gomez su Nove, l’ex concorrente di Amici ha parlato di sè a 360° gradi. Fari puntati sulla love story con Marrakash, a cui Elodie è legata dal 2019 e, dopo un periodo di crisi in cui si erano allontanati, l'amore procede a gonfie vele. «Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza» ha dichiarato la cantante.

L’italo-francese ha spiegato che Fabio Bartolo Rizzo, il vero nome di Marracash, è una persona fondamentale nella vita di Elodie. Un' àncora importante a cui la cantante si può affidare serenamente.

«Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore» ha ribadito Elodie. Queste dolci parole per il fidanzato, però, rappresentano una chiara frecciatina agli ex. A quanto pare, nessuno è stato all’altezza di Marracash, che ha dedicato alla sua Elodie la hit Crazy Love.

Durante il programma Amici, Di Patrizi è stata legata al collega Lele Esposito. Ma la relazione è durata poco: finito il talent show, si sono lasciati.

Per Elodie e Marracash, invece, è stato tutto diverso. Si sono conosciuti durante le registrazioni della hit radiofonica Margarita, dove i due sono stati travolti dalla passione. Un amore importante ma i due colleghi hanno scelto di non andare a convivere. Entrambi sono molto indipendenti e ci tengono ai propri spazi. In più di un’intervista Elodie si è detta per niente interessata, almeno per il momento, a matrimonio e figli. A 31 anni la Di Patrizi vuole concentrarsi sulla sua carriera, che sta finalmente spiccando il volo dopo una lunga gavetta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 21:12

