Marracash, la frecciatina a Fedez infiamma i fan: cosa ha detto nell'ultimo singolo "Yalla"

Marracash è tornato con un singolo "Yalla" che sicuramente farà molto parlare. Il brano fa parte del nuovo album di Drillionaire, ex calciatore italiano e ora produttore musicale, dal titolo "10". "Yalla" nasce dalla collaborazione di Drillionaire, Marracash e Guè e si preannuncia una hit grazie, soprattutto a quell'inciso che, i fan sono sicuri, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La frase in questione è, infatti, diventata un tormentone solo nelle ultime settimane.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta e che cosa c'entra Fedez.

“dillo alla mamma

dillo all’avvocato

che marra è tornato , che marra è incazzato”

Marracash e la frecciatina a Fedez

Marracash lancia una stoccata molto acuta e molto precisa al suo collega Fedez. Nel brano "Yalla", contenuto nel nuovo album "10" di Drillionaire, uscito proprio questa mattina, 30 giugno, c'è una frase, rappata da Marracash che ha fatto molto discutere su Twiter, tanto da far diventare Marra un trend topic.

In "Yalla", Marracash canta «Dillo alla mamma, dillo all'avvocato, che Marra è tornato, che Marra è incaz**to» e i fan non hanno potuto non notarlo. Si tratta di una frecciatina a Fedez.

Infatti, la frase «Dillo alla mamma, dillo all'avvocato» è diventata celebre nel video risposta di Luis Sal, dove lo youtuber spiegava al pubblico di Muschio Selvaggio il motivo della sua assenza dal podcast creato e condotto con Fedez.

Gli utenti di Twitter hanno iniziato subito ad ascoltare a ripetizione il brano e a creare meme divertentissimi.

