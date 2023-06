Milano, Love Mi, stasera il concertone di Fedez porta i big della musica giovane in piazza Duomo

di Elena Fausta Gadeschi

Conto alla rovescia per Love Mi. Dopo il successo del 2022, torna la nuova edizione del mega concerto ideato da Fedez a ingresso gratuito che stasera animerà piazza Duomo per offrire Milano un grande evento musicale. «Un appuntamento gratuito in una città che non sempre regala cose – aveva spiegato qualche settimana fa in conferenza stampa il rapper – per riportare lo spirito dei grandi eventi televisivi con cui sono nato io». Come lo scorso anno, anche stavolta l’appuntamento è legato ad una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596, attivo fino al 2 luglio, o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, a sostegno dell’Associazione Andrea Tudisco OdV, una realtà che da 26 anni offre ospitalità nelle proprie strutture a più di 250 pazienti oncologici in età pediatrica e alle loro famiglie. I proventi raccolti saranno destinati alla costruzione di una struttura per giovani pazienti vicino al Policlinico Tor Vergata di Roma.

«Questo è lo spirito che mi piace portare avanti, oltre a dare uno spazio ad artisti che altrimenti non si potrebbero esibire in piazza Duomo» aveva aggiunto Fedez. Sono 29 i cantanti in scaletta, tra cui Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, Francesca Michielin, gIANMARIA, Lazza, Rondodasosa e Tananai. Il concerto inizierà alle 18, così come la diretta su Mediaset Infinity, con la conduzione di Gabriele Vagnato, e sarà trasmesso in simulcast su Radio 105. Dalle 19 si aprirà il live su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni. In piazza Duomo sarà allestito oltre al palco anche un maxischermo per consentire a tutti di godersi lo spettacolo. L’ingresso, aperto dalle ore 10, sarà contingentato. Per ragioni di sicurezza le fermate Duomo della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse dalle ore 11.30. Sarà possibile raggiungere il concerto dalle fermate limitrofe: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate, la prima dalle 20, la seconda dalle 20.30 e chiuderanno più tardi per consentire il rientro del pubblico. riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA