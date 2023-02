Mara Venier, il pre serata del Festival di Sanremo bevendo spritz: «Mi sento un po' accaldata»

«Io sono al secondo spritz» dice Mara Venier che mentre attende l'inizio della puntata del festival di Sanremo si concede un momento di relax col suo amico, il conduttore de La vita in diretta Alberto Matano, davanti ad uno spritz. O forse di più? E' lei stessa, infatti, a confessare su Instagram di averne bevuto più di uno: «Mi sento un po' accaldata» dice la conduttrice di Domenica In sorridendo davanti al cellulare. Sembra essere un po' arrossata, zia Mara: avrà voluto essere allegra e pronta per la lunga serata di Sanremo?

Sarà proprio la conduttrice di Rai1 a guidare la puntata di domenica 12 febbraio. La storica puntata, a chiusura del Festival, sarà un commento a tutta la kermesse e sul palco, sempre a Sanremo, ci saranno tutti i cantanti in gara.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 21:19

