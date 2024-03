Mara Venier, il tenero video da nonna col nipotino Claudio: «Buona Pasqua a tutti». Fan commossi

di Cristina Siciliano

Mara Venier non smette di mostrare il suo spirito longevity ai suoi follower con messaggi sempre positivi. La storica conduttrice di Domenica in ha infatti pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram un video di auguri di buona Pasqua per i suoi follower. Un momento che ha suscitato tanta tenerezza soprattutto grazie alla presenza del suo nipotino Claudio di sei anni. Il video Instagram mostra infatti il momento in cui la conduttrice aspetta (a braccia aperte) che il bambino, figlio del suo primogenito Paolo Capponi, esca da scuola. I due si abbracciono e si stringono forte. «Capolavoro» del Volo è la colonna sonora del video social.

Il video

«Buona Pasqua a tutti da me e da Claudio».

Paolo Capponi, il figlio di Mara Venier

Claudio, è figlio di Paolo Capponi, secondogenito di Mara Venier, nato nel 1976 da una relazione con l’attore Pier Paolo Capponi. Paolo, dopo la fine della storia tra i suoi genitori, ha vissuto con il papà e la nuova moglie, Isabella Peretti. Superate alcune divergenze, il rapporto madre-figlio ora è sereno. Infatti Paolo ha accompagnato Mara Venier nel 2006 quando si è sposata con Nicola Carraro.

