Mara Venier allo spettacolo teatrale di Mollica: «Grande Vincenzo». La conduttrice "fan numero uno"

di Cristina Siciliano

Vincenzo Mollica, giornalista e volto storico del Tg1, oggi ipovedente ha ripercorso nelle ultime ore, con lo spettacolo ‘L’arte di non vedere’ e in un monologo di due ore, racconti e aneddoti sul mondo dello spettacolo e momenti iconici della sua lunga vita professionale intervallandoli con la proiezione di video storici del repertorio Rai e con la musica dal vivo del pianista di Latina Enrico Giaretta.

Tra il pubblico, in prima fila, Mara Venier. La conduttrice di Domenica in ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories mentre riprende con il suo cellulare Vincenzo Mollica sul palco e il pubblico che ha assistito allo spettacolo e che alla fine intona "Azzurro", il brano di Adriano Celentano. «Grande Vincenzo», ha scritto zia Mara a corredo del video Instagram.

Mara Venier e Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica è stato ospitato da Mara Venier nel suo salotto di Domenica in agli inizi di dicembre 2023. Il giornalista ha affermato che ora non vede nulla, ma ha imparato che vedere non è importante.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 18:27

