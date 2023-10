Luis Sal, progetto dopo "Muschio Selvaggio": «Per me fare video è un’urgenza, il successo e i numeri sono secondari»

Dopo il lancio di ‘Superskill - Il potere delle competenze’ con Manuel Agnelli e M¥SS KETA, le nuove testimonianze video sono di Valerio Lundini, Emanuela Fanelli e Luis Sal. Proprio il content creator e videomaker racconta come la sua superskill sia la capacità di osservare il mondo per raccontare storie. Per lui, il successo deriva dal sapere cosa vuole fare e comunicarlo con efficacia, ma anche dall’abilità di applicare ironia, umorismo e buon senso.

Andiamo a scoprie che cosa ha detto.

Fedez, Luis Sal sui social dopo il ricovero dell'ex amico: quel messaggio 'frecciatina' è per lui?

Dove nessuno guarda: Il caso Elisa Claps, la bonus track aspettando la docuserie Sky

Luis Sal, il nuovo format

Luis Sal ha raccontato che è la sua urgenza di creare video, ciò che lo guida costantemente. Il videomaker è tornato in Superskill, nuovo progetto lavorativo dopo la sua uscita da "Muschio Selvaggio".

Credits Ufficio Stampa



Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA