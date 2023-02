Ludovica Valli: «Non ho tempo di fare la doccia, figuriamoci di stirare». Ed esce con i jeans stropicciati

di Redazione web

Ludovica Valli pochi giorni fa è diventata mamma per la seconda volta. L'influencer ha infatti, dato alla luce il suo bambino Otto Edoardo, regalando così alla sua prima figlia Anastasia, un fratellino. Tutti i giorni Ludovica tiene aggiornati i suoi follower su come procede la vita da mamma e proprio oggi, venerdì 17 febbraio, l'influencer ha postato una storia nella quale si possono ritrovare tutte le mamme.

La storia Instagram di Ludovica Valli

In una delle ultime storie Instagram che Ludovica Valli ha pubblicato sul proprio profilo, spiega che sta andando a una visita di controllo con il suo bambino. L'influencer quindi si scatta un selfie in ascensore dove si vede che i suoi jeans sono tutti stropicciati. Ludovica scrive: «Non ho tempo nemmeno per farmi una doccia figuriamoci per stirare. Oggi si esce così».

Normalizzare le difficoltà di una mamma

Tramite il proprio profilo Instagram Ludovica Valli desidera far passare il messaggio che la vita da mamma non è per nulla semplice e che tutte possono avere delle difficoltà, l'importante è concedersi del tempo e non colpevolizzarsi troppo.

