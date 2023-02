Ludovica Valli in lacrime dopo il parto: «Sto bene, ma ho paura». Cosa è successo

di Redazione web

Ludovica Valli in lacrime dopo la nascita del suo secondo bambino. L'influencer ha sempre condiviso emozioni e stati d'animo con le sue followers e ha voluto raccontare la verità anche in uno dei giorni più belli della sua vita. Dopo la nascita di Otto Edoardo si è lasciata andare a uno sfogo su Instagram, mostrando le sue lacrime e ammettendo che non è un periodo facile nella sua vita.

Lo sfogo su Instagram

«È stato tutto così veloce e davvero straordinario che ancora faccio fatica a realizzare, soprattutto perché Otto Edoardo come Anastasia è arrivato nella nostra vita dopo che la nostra famiglia (io e Gianmaria) avevamo subito segni/ferite indelebili, ecco perchè ora piango...sono così grata alla vita di avere la possibilità di abbracciare i miei figli ogni volta che lo desidero. Ci si rende davvero conto che tutto il resto non conta niente. Sto bene, ho solo un po' paura. Vi racconterò tutto molto presto».

Le ipotesi

Per Ludovica quindi non è stato un momento facile e ora che il piccolo è nato tutte le emozioni le sono piovute addosso. L'ipotesi è che possano aver avuto dei problemi con le loro famiglie di origine, il rapporto tra le sorelle Valli è da sempre molto chiacchierato. Si tratta però solo di supposizione che, come la stessa Ludovica ha precisato, presto chiarirà lei stessa.

