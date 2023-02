Ludovica Valli, lacrime dopo la nascita del secondo figlio: «Come sono tornata dall'ospedale piangerei solo»

di Redazione web

Ludovica Valli continua a voler mostrare gli aspetti meno conosciuti e meno "belli" della maternità. Dopo la nascita del suo secondo bambino si è voluta mettere a nudo, raccontando sulla sua pagina Instagram, sia a parole che con le immagini, cosa sta accadendo. Ludovica si è mostrara a poche ore dal parto, con un corpo diverso da quello a cui era abituata, non nascondendo la fragilità emotiva che comporta l'arrivo di un bambino.

Lo stato emotivo

«Come sono tornata dall'ospedale piangerei solo... non mi vergogno a dirlo», spiega la Valli in una delle sue storie. L'influencer ha fatto sapere che potrebbe non essere troppo presente sui social proprio perché sopraffatta dalle emozioni di questi giorni, ma anche dalla fatica e dalla stanchezza nel dover gestire la sua bambina di due anni e il suo neonato. «Mi faccio forza pensando di non essere la sola a sentirmi così».

La confessione ai followers

I dubbi di Ludovica sono quelli condivisi da molte mamme, ma lei ha deciso di abbattere i tabu che spesso si celano dietro alla maternità, ammettendo le sue fragilità. «Sarò in grado di gestire tutto? Bambini, lavoro, famiglia? Sarò in grado di esserci per entrambi? Sarò in grado di non crollare? Sarò in grado di essere una brava mamma per entrambi?»: sono le sue domande. La Valli, già mamma di Anastasia, ha avuto da pochi giorni Otto Edoardo e come tutte le neo mamme sta vivendo una fase molto delicata che però ha voluto condividere senza vergogna.

