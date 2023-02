Arisa va a Sanremo, anche l'insegnante di Amici "tradisce" Mediaset per il Festival

di Redazione web

Arisa in partenza per il Festival di Sanremo. La stessa cantante ha mostrato una Instagram story in cui è in macchina e annuncia, taggando Gianluca Grignani, che sta per arrivare. L'artista infatti questa sera sarà sul palco dell'Ariston per duettare insieme al collega in gara in quella che è stata ormai definita la serata dei duetti. Gli artisti in gara canteranno una canzone non in competizione con altri artisti ospiti.

Il colpo basso a Mediaset

Gianluca Grignani ha scelto di duettare con Arisa con la quale canterà uno dei suoi più grandi successi, Destinazione paradiso. C'è però chi non ha potuto fare a meno di notare che per Mediaset, che in questa settimana ha scelto di andare avanti con la solita programmazione dei palinsesti, è l'ennesimo colpo basso. Mentre la rete avversaria registra record in negativo di ascolti, diversi artisti e conduttori hanno mostrato a loro volta di seguire il Festival. Arisa, insegnante di Amici di Maria De Filippi, sarà una delle protagoniste di Sanremo, rosicchiando così via altro pubblico alla rete concorrente.

Il duetto

Gianluca Grignani è tornato al festival con una canzone che è una lettera al papà, in cui descrive il rapporto complicato con la figura paterna. Un artista che ha attraversato un periodo complesso e difficile per alcuni aspetti ma che è tornato a splendere sul palco dell'Ariston. La stessa Arisa di è detta entusiasta di questa collaborazione: «#destinazioneparadiso un brano eterno scritto e interpretato da uno dei più grandi artisti del nostro tempo, davvero onorata caro @gianlucagrignaniofficial di essere al tuo fianco in questo meraviglioso viaggio , spero di essere all’altezza del tuo immenso talento. #ibelieveinyou».

