Ferragni e Fedez in crisi, il dettaglio notato dai fan: «Chiara non indossa più la fede». E continua il silenzio del rapper

di Redazione web gossip

Chiara Ferragni e Fedez continuano a essere uno degli argomenti più caldi in Italia. La presunta crisi della coppia più social dello showbiz tiene banco tra fan e curiosi. L'ultimo dettaglio che confermerebbe la rottura, arriva dall'influencer. In una delle sue ultime stories Chiara è infatti apparsa senza la fede. Per qualcuno sarebbe il segno inequivocabile della separazione imminente. Qualcun altro invece fa notare che gli anelli erano stati tolti durante la settimana sanremese. Poi però, non sono più tornati al loro posto.

Chiara Ferragni e Rocco Siffredi, insieme dopo la lite con Fedez: lui si dispera. Il meme del porno attore fa impazzire i social: «Birichina»

Fedez e Chiara Ferragni, dopo la lite a Sanremo continua il silenzio: San Valentino senza dediche, fan preoccupati

Fedez, continua il silenzio

Dai diretti interessati non sono arrivate conferme, né smentite sulla crisi. Dalla fine di Sanremo, Fedez è praticamente sparito dai social, lasciando a giornalisti e esperti di gossip gli aggiornamenti su quello che sta succedendo in casa Ferragnez. Nei giorni scorsi la coppia è stata paparazzata a Milano. Per qualcuno in procinto di entrare nell'ufficio legale per la separazione, per qualcun altro si trattava di uno psicoterapeuta. Ciò che è certo è che i volti di Chiara e Fedez sembravano tesi.

C'è anche chi è convinto che si tratti tutto di una montatura, studiata ad arte per creare un nuovo centro d'interesse attorno a loro. Tutto materiale per la seconda stagione di "Ferragnez", la serie Amazon Prime che racconta la loro vita dietro le quinte. Anche su questo argomento, corrono alcune voci. Ferragni e Fedez avrebbero chiesto alla produzione un mese di stop nelle riprese, facendo slittare l'uscita da maggio a settembre 2023.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA