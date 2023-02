Selvaggia Lucarelli, altra stoccata contro Chiara Ferragni: «Ecco il genio di Carnevale»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli non ha mai utilizzato mezzi termini quando doveva esprimere il proprio parere nei confronti di Chiara Ferragni. Ad esempio, durante tutta la durata del Festival di Sanremo, la giornalista ha più volte criticato la più famosa delle influencer: prima per l'outfit, poi per il monologo e poi anche per le intromissioni del marito Fedez. In una delle ultime storie che Selvaggia ha postato sul proprio profilo Instagram ha lanciato ancora una volta una frecciatina a Chiara.

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

Il carnevale è arrivato e proprio in questi giorni si festeggia in tutta Italia. In questa festività ci si può sbizzarrire come meglio si crede per quanto riguarda i costumi ed ecco che c'è chi prende spunto dagli outfit dei vip. Selvaggia Lucarelli si è divertita a ripostare un suo fan che ha fotografato un cagnolino vestito da Chiara Ferragni. Indossava un cappottino nero e una mini stola bianca sulla quale c'era scritto: «Pensati Leone».

Selvaggia Lucarelli e i Ferragnez

Selvaggia Lucarelli non ha esitato minimamente e ha subito pubblicato le immagini sul proprio profilo Instagram: «Il genio del carnevale». Del resto, la giornalista non ha proprio un bel rapporto con i Ferragnez che spesso sono i protagonisti dei suoi sfoghi social.

