Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sempre più innamorati: «Belli come la primavera»

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, si sono innamorati tra un passo di rumba e uno di tango e, da quel momento, non si sono più lasciati. La ballerina originaria di Bassano del Grappa, Vicenza, ha trascorso il Capodanno in Ungheria a casa Siffredi, e così anche i primi giorni del 2024. Proprio nelle scorse ore, la coppia è ripartita alla volta dell'Italia e Lucrezia ha pubblicato un dolce scatto in compagnia del suo Lorenzo.

Il post Instagram di Lucrezia Lando

Lucrezia Lando ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram in cui è in compagnia di Lorenzo Tano. I due sono in macchina e sono pronti a tornare in Italia dopo un lungo soggiorno in Ungheria, in particolare a Budapest dove vive la famiglia Siffredi. La ballerina sembra essere davvero innamorata di Lorenzo e, infatti, ogni giorno posta numerose storie in sua compagnia. Anche lui è molto preso dalla ragazza e i fan su Instagram commentano sempre le sue foto con frasi del tipo: «Ah, gli occhi dell'amore...».

Comunque sia, Lucrezia e Lorenzo hanno conquistato il cuore di tutti, tanto che, sotto al nuovo post della ballerina, qualcuno ha scritto: «Belli come la primavera», «Si vede proprio che sono innamorati» oppure «La storia più appassionante che sia mai nata a Ballando».

Lucrezia e i social

Lucrezia Lando è molto più attiva di Lorenzo Tano sui social, specie su Instagram.

