Ballando, Lucrezia Lando e la dedica a Lorenzo Tano: «Un percorso magico, grazie a Milly per averci fatto incontrare»

A Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano non si sono aggiudicati solamente il terzo posto in classifica ma hanno anche trovato l'amore. La ballerina e il concorrente, infatti, tra un passo di danza e l'altro, si sono innamorati, anche se, nei primi tempi, hanno tenuto per sé il fatto che tra loro ci fosse di più di una semplice amicizia. Il programma di Milly Carlucci è finito proprio ieri sera e Lucrezia, nella sua dedica su Instagram, ha voluto ringraziare anche lei. Rocco Siffredi, papà di Lorenzo, invece, ha speso due parole sulla ballerina.

Il post Instagram di Lucrezia Lando

Lucrezia Lando ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram, è insieme a Lorenzo Tano e i due sorridono felici. La ballerina ha scritto: «É stato un percorso magico, unico, vero ed irripetibile... non potevamo desiderare cosa migliore! Buone feste e Grazie a tutti!!! Ma… soprattutto grazie a Milly Carlucci e a Ballando con le Stelle per averci fatto incontrare. Lu e Lo».

Lucrezia e Lorenzo hanno fatto emozionare molto il pubblico a casa e non tanto per i balli e le coreografie che comunque erano molto belle e suggestive ma proprio per la chimica e gli sguardi innamorati che si scambiavano in pista. Anche Rocco Siffredi è molto contento dell'esperienza di Lorenzo a Ballando e per il fatto che abbia conosciuto Lucrezia.

Le parole di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi ha pubblicato una storia Instagram a mo di quadretto di famiglia: lui con la coppa del terzo posto tra le mani, la moglie Rosza sorridente, il figlio più piccolo Leonardo e Lorenzo e Lucrezia con un mazzo di fiori in mano. Rocco ha scritto: «Grazie Lucrezia per queste bellissime emozioni che ci hai fatto vivere in questi tre mesi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 19:21

