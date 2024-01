Simona Izzo, morta la madre Liliana D'Amico: aveva 92 anni. Ricky Tognazzi: «Sarai per sempre viva»

di Redazione web

Lutto in casa Tognazzi-Izzo. È venuta a mancare Liliana D'Amico, la madre di Simona Izzo. Aveva 92 anni. Il decesso nella notte fra il 24 e il 25 gennaio. A darne l'annuncio è stato Ricky Tognazzi con un post su Instagram: «Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa. Ci hai detto: "Quanto siete belli!”. Sei sempre stata così Lilly, adorabile e generosa».

L'attore e regista ha aggiunto: «Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie». I funerali di Liliana D'Amico saranno celebrati sabato 27 alle ore 11.00 nella basilica di Sant'Agnese fuori le mura, a Roma.

Chi era Liliana D'Amico

Liliana D’Amico è nata il 19 agosto 1931 ed è stata la moglie di Renato Izzo, uno delle figure di riferimento nel mondo del doppiaggio in Italia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 18:18

