Sanremo, Simona Izzo a 'La vita in diretta' critica Russell Crowe per il suo aspetto: «Irriconoscibile». L'imbarazzo di Matano

Simona Izzo non ha peli sulla lingua. E lo ha dimostrato nell'ultima puntata de La vita in diretta dove l'attrice ha criticato fortemente Russell Crowe per il suo aspetto fisico. Procedendo con ordine, Alberto Matano ha prima mostrato un video in merito alla presenza di Russell Crowe al Festival di Sanremo 2024 come annunciato da Amadeus a Viva Rai2. E subito dopo, Simona Izzo ha sottolineato di ricordare diverso l'attore tanto da definirlo oggi «irriconoscibile». Tale commento ha lasciato senza parole i presenti durante la puntata.Tutti tranne il conduttore Alberto Matano, che è stato costretto ad intervenire.

Le parole di Simona Izzo

«Ok che viene al Festival di Sanremo, ma chi lo doppia, Luca Ward? - ha sottolineato Simona Izzo -. Ah, parlerà italiano, ok, vabbè ma quelle due paroline che ha imparato - ha incalzato Simona Izzo a La vita in diretta -.

Di conseguenza Silvana Giacobini ha preso la parola esponendo il suo pensiero. «No, dobbiamo stare molto attenti. Perché se critichiamo Tananai perché come dice "Big Mama usa il grasso per ridere ed è grassofobico", pure noi non possiamo dire queste cose qui. Poi ok che è un po’ diverso da Il Gladiatore».

Alberto Matano interviene

Il conduttore è intervenuto per cercare di porre fine alla questione, cambiando discorso e rimproverando l'attrice . «Sono passati degli anni Simona, dai - ha sottolineato il conduttore -. Uno non può rimanere incollato all’immagine che aveva venti anni fa. Poi in quel film lui doveva avere quel fisico. Va bene dai, andiamo avanti».

