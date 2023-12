Simona Izzo, la depressione e il tradimento di Antonello Venditti: «Ricky Tognazzi mi ha salvata, Costanzo? Poco importante»

di Redazione web

Simona Izzo, raggiunti i settant'anni, si apre su momenti significativi della sua vita in un'intervista al Corriere della Sera. L'attrice, che ha affrontato una depressione bipolare, rivela che Ricky Tognazzi l'ha salvata e che sono compagni da ben trentotto anni. Prima di lui, Antonello Venditti (dal quale ha avuto un figlio) e Maurizio Costanzo. Oggi è una nonna felice in una famiglia tutta al femminile, e si concentra sui progetti per il prossimo futuro.

Ricky Tognazzi

«Ho sofferto tanto, sono stata molto infelice. Una depressione bipolare che mi ha fatto passare metà della mia vita a letto. Per fortuna ho trovato Ricky». Un uomo con l'attrice e regista è insieme da trentotto anni: «È l’unica persona al mondo che ha sempre sopportato la variabilità del mio umore. È gentile, accudente». Simona Izzo racconta il loro incontro nel 1986, durante la realizzazione del film "Parole e baci", dove Tognazzi era uno degli attori. «Mi sono innamorata di Ricky all’istante, un colpo di fulmine», sottolinea l'attrice.

Antonello Venditti

L'intervista tocca anche la sua relazione passata con Antonello Venditti, chiamandolo "Antonio", e svela che la loro storia si è interrotta a causa di un tradimento: «Aveva un’altra che poi ha lasciato dopo che noi due ci eravamo lasciati».

Maurizio Costanzo

Riguardo a Maurizio Costanzo, dichiara: «Non lo annovero tra gli uomini della mia vita», descrivendo la loro relazione come un periodo di mutuo sostegno durante momenti difficili.

Il futuro

Simona Izzo si concentra poi sul suo futuro prossimo, annunciando il desiderio di realizzare un film sulla vita di Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone. L'attrice pensa a Donatella Finocchiaro come possibile protagonista per questo progetto, che prevede di iniziare a girare nel 2024.

Nonna Simona

Chiudendo l'intervista in modo leggero, Simona Izzo esprime la sua soddisfazione per la famiglia al femminile che ha contribuito a formare, rivelando con gioia che sua nipote Alice è fidanzata con una ragazza di nome Serena. «Sono stata la prima a sapere che Alice si era innamorata di una donna e quindi che era bisessuale. Ho vissuto questa confidenza come un omaggio alla nostra intimità», conclude l'attrice.

