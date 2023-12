Wanda Nara, la frecciata di Simona Izzo a "La vita in diretta": «È molto furba​». Gelo in studio, la reazione di Matano

di Dajana Mrruku

La finale di Ballando con le Stelle è stata una delle più viste e l'edizione appena conclusa continua a far parlare dei protagonisti. Le punte di diamante di quest'anno sono state sicuramente le due regine arrivate alla finalissima, Wanda Nara e Simona Ventura. Nonostante la vittoria della showgirl argentina fosse stata accettata da tutti, qualcuno sembra non aver superato la notte del 23 dicembre, anzi...

Simona Izzo ha voluto lanciare una frecciatina a Wanda Nara durante la sua ospitata a "La vita in diretta", lasciando tutti un po' sbigottiti...

Simona Izzo, il momento imbarazzante

Simona Izzo, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, si è resa protagonista di un momento imbarazzante che hamesso non poco in difficoltà il conduttore che, tuttavia, ha saputo divincolarsi in breve tempo.

La regista, tuttavia, parlando della vincitrice, si è lasciata andare un po' troppo: «Wanda Nara? Secondo me è una furba, io ve lo dico... si può dire? Ah no, lei è intoccabile». Sul tavolo è calato il gelo, salvato solo da Alberto Matano che ha saputo prendere in mano la situazione con grande maestria, spostando l'attenzione su altri aspetti di Ballando con le Stelle.

Che ci sia astio o gelosia tra le due bionde dello spettacolo?

