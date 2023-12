Ballando, Caterina Balivo senza freni sulla giuria: «Con Teo Mammucari siete stati ingiusti»

di Dajana Mrruku

La finale di Ballando con le Stelle è stata una delle più viste e la vittoria di Wanda Nara, nonostante fosse scontata, è stata sicuramente meritata. A contendersi la finale sono state lei e Simona Ventura, mentre la medagli di bronzo è stata conquistata da Teo Mammucari. Il conduttore ha lottato fino alla fine, ma si è dovuto arrendere al talento delle regine di Ballando.

Durante la diretta di La volta buona, tra gli ospiti introdotti da Caterina Balivo, c'erano anche Fabio Canino e Rossella Erra, che sono stati bacchettati dalla padrona di casa.

Teo Mammucari, la giuria imparziale

Caterina Balivo ha voluto fare un appunto molto preciso alla giuria di Ballando che secondo lei non è stata imparziale: «Adesso che il programma è finito, bisogna dirlo: siete stati ingiusti con Teo Mammucari, lui si è impegnato moltissimo, soprattutto in finale».

Teo Mammucari è stato fortemente penalizzato dalle votazioni della giuria durante il suo percorso all'interno di Ballando con le Stelle, ma la coppa del programma non poteva non essere assegnata a Wanda Nara che, con sensualità e talento, ha ammaliato proprio tutti, facendo sognare e divertendo il pubblico a casa e in studio.

