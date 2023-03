«Ho speso 2 milioni di euro per somigliare a Kim Kardashian», il sogno dell'influencer che diventa realtà

di Redazione Web

Nella vita Chaly aveva un sogno: vivere come Kim Kardashian. E in parte, ci è riuscita. Si chiama Chaly D N, è un'influencer londinese, vanta più di 1,2 milioni di follower su Instagram e ha rivelato che spesso viene fermata per strada per la sua incredibile somiglianza con la celebrity Kim Kardashian. Una somiglianza, tuttavia, non casuale. Chaly, infatti, ha speso più di 2 milioni di euro nel tentativo di assomigliare alla 42enne.

Oltre all'aspetto, anche il guardaroba di Chaly è pieno di indumenti simili a quelli indossati in precedenza da Kim, griffati Givenchy o Tom Ford. Oltre a un orologio Rolex da 30.000 dollari, Chaly possiede un vestito da 4.000 dollari indossato in passato dalla stessa Kim, secondo quanto riporta il tabloid The Mirror. E alla lista si aggiunge una pelliccia Givenchy della modica cifra di 7.000 dollari, simile a quella di Kim Kardashian.

Chaly quando si è resa conto per la prima volta di assomigliare a Kim Kardashian ha iniziato a seguirla su Instagram e da quel momento ha speso circa più di 2 milioni di euro in chirurgia estetica, abiti firmati e accessori per stare sempre al passo con Kim. L'influencer ha affermato, tuttavia, che a parte il botox, il filler e un leggero aumento del seno, il suo aspetto è totalmente naturale.

